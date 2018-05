Verpuffung in Chemielabor: Frau verletzt

Berlin. Bei einer Verpuffung in einem Chemielabor in Berlin-Lankwitz ist eine Frau verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, kam es gegen 7.00 Uhr im ersten Geschoss eines Gebäudekomplexes im Wiesenweg zu dem Zwischenfall. Die Verpuffung wurde durch Gase eines Lösungsmittels ausgelöst. Es entstand ein Brand, der durch "hauseigene Löschmittel" gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude anschließend mit zwei Drucklüftern. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. 34 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

( dpa )