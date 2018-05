Berlin. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen in Berlin-Buckow sind zwei Menschen verletzt worden. Der Rettungswagen fuhr am späten Dienstagabend mit Blaulicht in der Rudower Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er die Spur wechselte, stieß der Rettungswagen mit einem Auto zusammen, das in gleicher Richtung unterwegs war. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

( dpa )