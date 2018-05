„70 Jahre Israel“: Ein Fest zeigt das vielfältige Leben

Der israelische Botschafter, Jeremy Issacharoff, wird das Fest am Freitag, den 25. Mai, in der Eventlocation Station Berlin eröffnen

Berlin/Israel. Vor 70 Jahren hat der israelische Staat seine Unabhängigkeit erlangt. Dieses Jubiläum soll mit dem Festival "70 Jahre Israel", das die Deutsch-Israelische Gesellschaft vom 25. bis 27. Mai in der Eventlocation Station Berlin veranstaltet, gewürdigt werden. "Wir wollen einen anderen Eindruck über das Land vermitteln als in den üblichen Berichten in Medien", sagte Maya Zehden, Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft. Das Festival steht unter der Schirmherrschaft von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und wird mit Bundesmitteln finanziert. "Wir wollen das bunte Leben Israels in den Mittelpunkt stellen, denn 99 Prozent Israels sind bunt. Das Festival soll ein Beitrag sein, die Freundschaft zwischen Israel und Deutschland zu fördern und zu festigen", sagte Hellmut Königshaus, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Das Motto lautet "Bunt"

Bunt ist auch das Motto des Festes. Besucher können israelische Volkstänze lernen oder mediterrane Spezialitäten probieren. Wer schon immer wissen wollte, wie man Hummus selber macht, kann dies in einem zweistündigen Workshop erlernen. Sich vor allem sportlich zu betätigen, ist der Schwerpunkt des vielfältigen Programms. "Wer uns besuchen möchte, dem raten wir, in sportlicher Kleidung zu erscheinen", so Maya Zehden. Auf einem Beachplatz kann man zum Beispiel den Kampfsport "Krav Maga" erlernen. Doch auch viele weitere Sportarten wie "Cachibol" – ähnlich wie Volleyball – oder den israelischen Nationalsport "Matkot" – auch mit Tennis vergleichbar – kann man bei dem dreitägigen Fest ausprobieren. Aber auch für junge Besucher gibt es ein vielfältiges Angebot. So können sich Kinder auf einer Hüpfburg austoben oder eine Zaubershow verfolgen. Wer Lust hat, kann sich sogar zeigen lassen, wie Ballontiere geformt werden. Auf einer Beachparty am Freitagabend und am Sonnabend darf gefeiert und getanzt werden.

Auch die aktuelle politische Lage im Nahen Osten soll aufgegriffen werden, jedoch betonte Königshaus, dass dies kein zentraler Aspekt sei. Über 30 Stände mit Vertretern aus Israel bieten den Besuchern an, über ihr Anliegen zu sprechen und zu informieren. Auch auf Sicherheit wird verstärkt gesetzt. So wird es strenge Sicherheitskontrollen geben. Besucher dürfen nur kleine Handtaschen mitbringen. Laut Veranstaltern Hellmut Königshaus werden 10.000 Besucher zum Fest erwartet.

"70 Jahre Israel", Eventlocation Station Berlin, Luckenwalder Straße 4–6, Kreuzberg, U Gleisdreieck, 25. Mai ab 11 Uhr, 26. Mai ab 12 Uhr, 27. Mai ab 12 Uhr, Eintritt frei, www.70-jahre-israel.de

( BM )