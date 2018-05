Zwei Radfahrer bei Unfällen verletzt

Berlin. Bei Verkehrsunfällen in Berlin-Neukölln und -Pankow sind zwei Radfahrer verletzt worden. Auf der Hermannstraße in Neukölln habe ein Auto am frühen Montagabend eine 32-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen eine Hauswand geschleudert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau sei mit einem Unterarmbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor war der 28-jährige Fahrer des Autos mit einem anderen Wagen kollidiert. Die Unfallursache könnten laut Polizei Unachtsamkeit oder überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Die Ermittlungen laufen.

Bei einem zweiten Unfall auf der Prenzlauer Allee in Pankow wurde wenig später ein 23 Jahre alter Radler von einem Auto erfasst. Er kam laut Polizei mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und Prellungen in eine Klinik. Nach Zeugenaussagen soll der junge Mann versucht haben, ohne Rücksicht auf den fließenden Verkehr die Straßenseite zu wechseln.

( dpa )