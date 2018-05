Gestiegene Lebenserwartung im Osten: Spitzenreiter Berlin

Rostock. Die Verbesserung der medizinischen Versorgung in den vergangenen 30 Jahren hat insbesondere in Ostdeutschland zu einer stark gestiegenen Lebenserwartung geführt. Davon haben vor allem die Berliner profitiert. Die Hauptstädter hatten 2015 im Schnitt eine Lebenserwartung von 80,5 Jahren, 8,6 Jahre mehr als 1982, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Dienstag unter Berufung auf das Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung berichtete. Danach folgen Brandenburg (+8,5 Jahre), Mecklenburg-Vorpommern (+8,2 Jahre) und Thüringen (+7,7 Jahre). Trotz dieses Zugewinns an Lebenszeit lagen diese Länder noch hinter den Spitzenreitern. Nirgendwo werden die Menschen älter als in Baden-Württemberg mit durchschnittlich 81,8 Jahren und in Bayern mit 81,3 Jahren.

( dpa )