Sommerwetter lässt Waldbrandgefahr in Berlin stark steigen

Es ist warm und trocken in Berlin und Brandenburg, das Risiko für Waldbrände steigt stark. Zigaretten können zu Brandsätzen werden.

Berlin. Das anhaltend trockene Wetter und die sommerlichen Temperaturen führen zu einem erhöhten Waldbrandrisiko in Berlin. Und die Wetterprognose für die kommenden Tage lässt eine steigende Gefahr befürchten. Das ändert sich auch nicht durch mögliche vereinzelte Regenschauer.

Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten auch in den nächsten Tagen viel Sonne. Am Mittwoch dürfte die Temperatur bei weitgehend blauem Himmel auf bis zu 25 Grad steigen. Erst am Donnerstag sollen sich Quellwolken und Sonne abwechseln, wobei es aber meist trocken bleibt.

Die Umweltbörde weist deshalb auf das strikte Rauch- und Grillverbot in den Wäldern hin. Wer in den kommenden Tagen Abkühlung im schattigen Wald oder an den Ufern der vielen Gewässer sucht, muss Folgendes beachten:

Rauchen im Wald oder in dessen Nähe - etwa an den Stränden von Havel und Badeseen - ist ebenso verboten, wie das Grillen oder Lagerfeuer im Wald oder in dessen Nähe.

Häufige Ursachen für Waldbrände sind limmer wieder achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Trockenes Laub und Äste fangen sehr schnell Feuer und können ganze Wälder in Flammen setzen.

Höchste Warnstufe in Brandenburg

Waldbrände sind keine Bagatelle. Nicht nur Lebensräume und Erholungslandschaften gehen verloren, sondern auch das Stadtklima und das Trinkwasser werden gefährdet.

Wer einen Waldbrand entdeckt, sollte sofort die Feuerwehr alarmieren.

Auch in Brandenburg ist die Waldbrandgefahr auf einem hohen Niveau. Am Pfingstmontag galt in drei Kreisen die höchste Gefahrenstufe, in den anderen Regionen die zweithöchste Stufe, wie das Umweltministerium mitteilte. Die höchste Stufe fünf war für Oberhavel, die Prignitz und für Prignitz-Ruppin ausgerufen worden.

