Scheune im Löwenberger Land brennt komplett aus

Löwenberger Land. In der Gemeinde Löwenberger Land (Oberhavel) ist in der Nacht zu Dienstag eine Scheune komplett ausgebrannt. Bei dem Feuer in dem leerstehenden Gebäude wurden keine Menschen verletzt, wie die Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte. Die Brandursache war am Vormittag noch unklar. "Erst muss die Halle auskühlen, bevor die Kriminaltechniker die Brandursache untersuchen können", sagte ein Polizeisprecher. Auch die Schadenshöhe war noch unklar. Der Brand wurde der Polizei gegen 3.00 Uhr morgens gemeldet. Feuerwehrleute brachten die Flammen dem Sprecher zufolge schnell unter Kontrolle.

( dpa )