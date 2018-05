Lastwagen kracht in Unfallstelle: Ein Toter

Klein Marzehns. Ein Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 9 in eine Unfallstelle gefahren - ein Autofahrer kam dabei ums Leben. Zwei Autos hatten zuvor in einer Baustelle bei Klein Marzehns (Potsdam-Mittelmark) in der Nähe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt einen Unfall, wie die Polizei mitteilte. Sie standen auf der rechten Fahrspur, als wenig später der Lastwagen in sie krachte. Der 63 Jahre alter Autofahrer starb noch vor Ort. Der zweite Autofahrer wurde schwer verletzt, der 37 Jahre alte Lastwagenfahrer leicht. Die Fahrbahnen mussten zur Unfallbergung in beide Richtungen gesperrt werden.

( dpa )