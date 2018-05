Cottbus holt Brandenburger Fußball-Pokal

Potsdam. Der FC Energie Cottbus hat sich zum achten Mal den Titel im Brandenburger Fußball-Pokal gesichert. Der Meister der Regionalliga Nordost bezwang den Ligakonkurrenten SV Babelsberg 03 am Montag in einem packenden Finale mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Kevin Weidlich in der 85. Minute. Damit holte der frühere Bundesligist wie schon im Vorjahr den Landespokal, steht erneut in ersten Runde des DFB-Pokals und sicherte sich eine Prämie von 115 000 Euro.

Die Partie war zeitweise wegen des Zündens von Pyrotechnik im Babelsberger Fan-Block unterbrochen, nach dem Schlusspfiff flogen Rauchbomben und Böller in Richtung der Cottbuser Fans. Im April 2017 war es im Duell beider Teams zu heftigen Fan-Ausschreitungen gekommen, im Energie-Block waren unter anderem Naziparolen gebrüllt worden.

Für Cottbus stehen am Donnerstag und Sonntag die Aufstiegs-Relegationsspiele zur 3. Liga gegen SC Weiche Flensburg 08 an.

( dpa )