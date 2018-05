BFC Dynamo gewinnt Landes-Pokalfinale gegen den Berliner SC

Berlin. Der favorisierte BFC Dynamo hat den Titel im Berliner Fußball-Pokal erfolgreich verteidigt. Der Regionalligist setzte sich im Landesfinale am Montag mit 2:1 (1:0) gegen den zwei Klassen tieferen Berliner SC durch. Der zuletzt verletzte Rufat Dadashov war mit seinem Doppelpack (16./62. Minute) der gefeierte Pokal-Held von Dynamo. Der Berliner SC kam in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter von Louis Arnst (90.+2) nur noch zum Anschlusstreffer. Damit steht der BFC wie im Vorjahr in der ersten DFB-Pokalrunde und darf sich über eine Prämie 115 000 Euro freuen.

( dpa )