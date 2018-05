Vier Verletzte nach Verfolgungsjagd durch Berlin

Ein Alkoholmessgerät der Polizei zeigt 0,0 Promille an.

Berlin. Bei einer kilometerlangen Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Berlin-Schöneberg und -Wilmersdorf sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Zivilfahnder den Wagen eines Mannes am Montagmorgen in der Hauptstraße. Sie wollten ihn kontrollieren, doch der Fahrer gab Gas und fuhr bei Rot über eine Ampel. Dabei beschleunigte er bis auf Tempo 113 statt der erlaubten 50 Kilometer in der Stunde.

Nach einigen Kilometern kam er beim Abbiegen in die Uhlandstraße von der Straße ab und prallte gegen einen Ampelmast und Baustellenabsperrungen. Schließlich raste er über die Stadtautobahn zurück zur Hauptstraße nach Schöneberg. Beim Abbiegen stieß der Flüchtige dort mit seinem Auto mit dem Wagen eines 53-Jährigen zusammen. Der Unfallfahrer fuhr noch gegen den zivilen Polizeiwagen und versuchte dann vergeblich, zu Fuß weiter zu fliehen. Die Beamten brachten ihn jedoch zu Boden und legten ihm Handfesseln an.

Bei dem Mann wurden 0,5 Promille Atemalkohol gemessen. In seinem Auto fanden die Polizisten Cannabis. Seinen Führerschein beschlagnahmten sie. Der Fahrer des anderen Wagens und drei Polizisten wurden leicht verletzt.

