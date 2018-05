Hauptstadt-SPD streitet um „Zukunftspapier“

Berlin. Die internen Konflikte bei den Berliner Sozialdemokraten sorgen knapp zwei Wochen vor den Wahlen des Landesvorstandes für Aufregung. Wie die Berliner Morgenpost berichtete, haben sieben namhafte Parteimitglieder aus Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Reinickendorf und Tempelhof-Schöneberg im Internet ein Thesenpapier (zukunft-spd-berlin.de) veröffentlicht, in dem der aktuelle Kurs der Partei unter dem Landesvorsitzenden Michael Müller scharf kritisiert wird. Während Parteimitglieder in den sozialen Medien darüber streiten, wie das Papier zu bewerten sei, hält sich einer in der Debatte auffällig zurück: Michael Müller.

Zu den Unterzeichnern des Aufrufs mit dem Titel "Aufwachen, aufstehen, besser machen", in dem der Landespartei bescheinigt wird, sie habe "keine klare Linie" mehr, gehören der Ex-Chef der Senatskanzlei, Björn Böhning, inzwischen Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, und der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier, der jüngst den Rücktritt des Regierenden Bürgermeisters als SPD-Landeschef gefordert hatte.

"Übrigens wissen alle, dass ich Müller unterstütze"

"Wer glaubt, es geht hier um Personal, der hat den Text nicht verstanden. Man sollte zumindest von vornherein erstmal nichts anderes unterstellen. Übrigens wissen alle, dass ich Müller unterstütze", versuchte Björn Böhning via Twitter klarzustellen. Das sahen jedoch viele Sozialdemokraten anders und machten ihrem Unmut deutlich Luft. "So ein Quatsch, es geht immer um Personal. Politik wird von Menschen gemacht und vor allem von Personen, die die Politik in erster Reihe umsetzen und vertreten. Kritik ist wichtig und richtig, aber bitte ehrlich und mutig", so der Pankower Bezirksverordnete Gregor Kijora. Leonard Galen von den Jusos findet es "schade, dass manche Leute immer nur gegen die Partei können". Christopher Jäschke von der SPD Köpenick-Nord erklärte entnervt: "Nichts gegen die Genoss*innen, aber ist irgendjemand wirklich der Ansicht, dass uns zur letzten Weisheit nichts anderes mangelt als ein weiterer offener Brief?"

Was Michael Müller selbst zu dem Papier sagt, war am Pfingstmontag nicht zu erfahren. Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost äußerte sich der SPD-Chef nicht. Im aktuellen Berlin Trend von Infratest dimap im Auftrag von RBB und Berliner Morgenpost kommt die SPD nur noch auf 18 Prozent und nimmt damit lediglich den dritten Platz hinter Linken und CDU ein.

( ij )