Rot-Rot-Grün: „Es wird in Berlin kein Ankerzentrum geben“

Berlin. Die Berliner Landesregierung lehnt die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Asyl- und Abschiebezentren ab. "Sie sind als viel zu große Einrichtungen konzipiert, in denen Menschen einkaserniert sind", sagte Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) der Deutschen Presse-Agentur. "Das führt zu Ausgrenzung und Desintegration."

Auch die Senatsinnenverwaltung will kein solches Zentrum. "Es wird in Berlin kein Ankerzentrum geben", sagte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD). "Unserer Ansicht nach lösen diese Zentren nicht die Probleme. Im Zweifelsfall schaffen sie noch mehr Probleme."

Im rot-rot-grün regierten Berlin wurden zuletzt rund 1000 Flüchtlinge pro Monat aufgenommen, rund 700 bleiben für ihr Asylverfahren in der Stadt. Die Menschen werden zunächst im ehemaligen Flughafen Tempelhof untergebracht und im Ankunftszentrum in der Bundesallee unter anderem polizeilich überprüft und registriert. Innerhalb weniger Tage werden sie dann in dezentrale Unterkünfte oder andere Bundesländer verteilt.

Die neue Bundesregierung aus SPD und Union hat in ihren Koalitionsverhandlungen sogenannte Ankerzentren vereinbart. Flüchtlinge sollen in diesen Großunterkünften bis zum Abschluss ihrer Asylverfahren untergebracht werden. Im Gespräch sind Zentren für bis zu 1500 Menschen. Wer nicht als Flüchtling anerkannt wird, soll direkt aus dem Zentrum abgeschoben werden.

Der Begriff "Anker" steht bei den Zentren für "Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung beziehungsweise Rückführung". Seehofer will die ersten Einrichtungen bereits im August oder September in Betrieb nehmen. Bislang hatten aber eher wenige Bundesländer Interesse signalisiert, am Pilotprojekt teilnehmen zu wollen.

