Bunte Parade zum Karneval der Kulturen gestartet

Berlin. Mit dem Start des traditionellen Umzugs hat der Berliner Karneval der Kulturen heute seinen Höhepunkt erreicht. Mehr als 4000 Teilnehmer in 68 Gruppen waren zu der Multikulti-Parade durch Kreuzberg erwartet worden. Hunderttausende Besucher säumen dabei Jahr für Jahr die Straßen. Der Umzug zieht in diesem Jahr von der Yorckstraße/Ecke Großbeerenstraße zum Hermannplatz - und nicht wie bisher in die entgegengesetzte Richtung. Damit soll die Parade vom viertägigen Straßenfest rund um den Blücherplatz entzerrt werden. Das Fest geht noch bis zum Montag und fällt in diesem Jahr etwas kleiner aus.

( dpa )