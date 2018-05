Karneval der Kulturen tanzt durch Berlin - live im Blog

Berlin. Mehr als 4000 Teilnehmer in 68 Gruppen nehmen in diesem Jahr an der Multikulti-Parade beim "Karneval der Kulturen" teil. Wir berichten vom buntesten Tag in Berlin live im Blog.

Startpunkt ist um 12.30 Uhr an der Yorck- Ecke Großbeerenstraße. Doch tradionsgemäß gibt es immer Verzögerungen bis sich der Zug in Bewegung setzt.

+++ 11.30 Uhr: Diesmal geht es andersrum +++

Der Umzug in Kreuzberg zieht in diesem Jahr nicht wie bisher vom Hermannplatz über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße nach Kreuzberg - sondern andersherum. Damit soll die Parade vom Straßenfest rund um die Amerika-Gedenkbibliothek entzerrt werden.

+++ 11 Uhr: Strenge Sicherheitskontrollen +++

Es gibt auch strengere Zugangskontrollen. Sobald 75 Prozent der Kapazität erreicht sind - rechnerisch sind das zwei Personen pro Quadratmeter - sollen je nach Lage einzelne Zugangsstraßen gesperrt werden.

+++ 10 Uhr: 130 Wassersäcke zum Schutz +++

Gegen Terroranschläge mit Lastwagen hat die Polizei am Sonntag 130 Industriecontainer, sogenannte Indutainer, aufgebaut. Diese mobilen, mit 1500 Liter Wasser gefüllten Straßensperren sind eine Neuanschaffung der Polizei. Sie wiegen leer elf Kilo und werden am Einsatzort an Hydranten gefüllt. Bereits am 1. Mai kamen sie erstmals zum Einsatz.

+++ 9 Uhr: Großeinsatz für die Polizei +++

Die Berliner Polizei sorgt am Pfingstsonntag mit ungefähr 1300 Beamtinnen und Beamten für einen sicheren Karneval der Kulturen. Das sind etwa 400 Einsatzkräfte mehr als in den Jahren zuvor. Im Schnitt begleiteten bislang 900 Polizisten den farbenfrohen Umzug durch Kreuzberg. Die höhere Zahl der Einsatzkräfte sei aber nicht der Terrorgefahr bei Großveranstaltungen geschuldet, heißt es. Die Sicherheitskräfte beschäftigt vielmehr ein anderes Problem: die sehr hohen Besucherzahlen. Die Polizei erwartet mehrere Hunderttausend Besucher in Kreuzberg.

+++ 8 Uhr: Straßenfest ist diesmal kleiner +++

Das Straßenfest geht bis zum Montag und fällt in diesem Jahr etwas kleiner aus: Es gibt nur noch drei Bühnen. 300 Stände bieten aber weiter wieder Leckerbissen und Kunstgewerbe aus aller Welt.

+++ 7 Uhr: Diese Straßen sind wegen des Karnevals sind gesperrt +++

Am Mittag beginnt der Karneval der Kulturen in Kreuzberg. Die Yorckstraße, Gneisenaustraße, Südstern und Hasenheide sind seit 7 Uhr gesperrt. Welche Straßen sind noch gesperrt? Wie fahren U-Bahnen, welche Bus-Linien werden gestrichen? Alle Verkehrsinfos gibt es HIER

+++ 23.30 Uhr: Brutaler Überfall auf dem Straßenfest +++

Eine Gruppe junger Männer hat in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Kreuzberg versucht, einen 45-Jährigen zu berauben. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Mitarbeiter eines Standes auf dem Festgelände des Karnevals der Kulturen am Waterloo-Ufer gegen 23.30 Uhr von fünf jungen Männern umringt, als er gerade schließen wollte. Aus der Gruppe heraus sei er dann geschubst, geschlagen und getreten worden und die Angreifer versuchten, ihm seinen Rucksack vom Rücken zu reißen. Das misslang. Ohne Beute flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Wenig später erkannte der 45-Jährige gemeinsam mit seiner Schwägerin vier Mitglieder der Angreifergruppe auf dem Festivalgelände wieder. Alarmierte Polizisten nahmen die vier 17, 18, 20 und 24 Jahre alten mutmaßlichen Täter fest. Der 18-Jährige ist als Intensivtäter polizeibekannt und wurde mit den anderen der Kriminalpolizei der übergeben.

Und so war der Karneval im letzten Jahr

Gute Laune trotz Regenwetter: eine Tänzerin der Gruppe Amasonia. Foto: David Heerde

Hunderttausende Zuschauer haben am Sonntagnachmittag den Umzug beim Karneval der Kulturen in Berlin gefeiert. Foto: dpa

Die Karnevals-Teilnehmer waren auf das schlechte Wetter vorbereitet - viele zogen sich durchsichtige Regenumhänge über. Foto: David Heerde

Der Umzug führte vom Hermannplatz in Neukölln über die Gneisenaustraße bis zur Möckernstraße nach Kreuzberg. Foto: David Heerde

Nach Veranstalterangaben machten 4000 Menschen in 58 Gruppen mit, um ein Zeichen für mehr Weltoffenheit und gegen Rassismus zu setzen. Foto: David Heerde



Die Polizei war mit 1000 Beamten vor Ort, das Fest lief bis zum Nachmittag friedlich ab. Foto: David Heerde

Mit Blick auf den Terroranschlag in London hatten die Beamten ihr Sicherheitskonzept noch einmal überprüft. Foto: dpa

Es gebe aber keinen Anlass das bestehende Konzept zu ändern, sagte eine Sprecherin. Foto: Patrick Goldstein

Hinweise auf eine konkrete Gefährdung lägen nicht vor. Foto: David Heerde

Der Karneval der Kulturen lockt mit Konzerten, Speisen und Getränken jedes Jahr mehr als eine Million Besucher an. Foto: Thomas Schubert



Das Fest ging am Freitag los und dauert noch bis Pfingstmontag. Foto: Thomas Schubert

Bereits am Samstag kamen 2500 Besucher trotz Regen zum Kinderkarneval nach Kreuzberg. Foto: Thomas Schubert

