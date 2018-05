Pokal-Feier der Eintracht-Fans weitgehend friedlich

Berlin. Die Fans von Eintracht Frankfurt haben den sensationellen Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München mit Misstönen gefeiert. Kurz nach dem 3:1-Siegtreffer von Mijat Gaćinović überwanden mehrere Anhänger der Hessen den Graben in der Ostkurve des Olympiastadions und stürmten kurzzeitig in den Innenraum. Mit massivem Polizeieinsatz konnten die Fans langsam wieder zurück auf ihre Plätze gedrängt werden, die große Eintracht-Party startete so mit Verspätung.

Schon während der Partie hatten die Zuschauer im Frankfurter Block mehrfach Bengalo und Rauchbomben gezündet, auch die Bayern-Fans zündelten immer wieder.

Auch im Stadtgebiet fielen einige Fans negativ auf, etwa weil sie Pyrotechnik zündeten. Es kam zu einzelnen Festnahmen. Ein Sprecher der Polizei zeigte sich kurz nach Spielbeginn aber zufrieden mit dem Einsatz.

Bereits am Mittag versammelten sich Hunderte beim zentralen Fanfest der Frankfurter am Breitscheidplatz. Am Alexanderplatz waren dagegen auch am frühen Nachmittag erst vereinzelt rot-weiße Bayern-Trikots zu sehen. Die Stimmung war laut Polizei überall friedlich.

Andere Fans gingen samt Familie in der Hauptstadt auf Shoppingtour - oder warteten vor einem Hotel in der Nähe des Gendarmenmarktes auf die Ankunft des FC-Bayern-Mannschaftsbusses. Vereinzelt versuchten Fans noch, Karten für das Spiel zu ergattern.

Auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche feierten die Frankfurter Anhänger mit Bier, Bratwürsten und Bühnenshow unter dem Motto "Die Rückkehr der Adler". Sie tauchten den Platz in die Farben Schwarz, Weiß und Rot und skandierten unter anderem "Hurra, hurra, die Frankfurter sind da" sowie "Und schon wieder im Finale, SGE". Nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund im Endspiel im vergangenen Jahr hofften viele Eintracht-Fans auf einen knappen Sieg am Abend.

Norbert, 57, aus dem Sauerland tippte etwa auf ein 3:2 der Frankfurter. Er sei über seinen Sohn Florian, 24, zu den Adlern gekommen, erzählte er. Die beiden waren im vergangenen Jahr ebenfalls schon im Stadion - wie auch Sabine, 43, aus Oberursel im Taunus, die mit ihren drei Kindern und ihrem Mann erneut dabei sein wollte. "Wir sind voller Hoffnung", sagte sie.

Am Alexanderplatz vertrieben sich einige Bayern-Anhänger die Zeit damit, einen Ball hin und her zu kicken. Die erfolgsverwöhnten Fans der favorisierten Münchner gingen von einem klaren Sieg ihrer Mannschaft aus. Sie hofften auf den 19. Pokalerfolg und das zwölfte Double aus Deutscher Meisterschaft und Pokal.

Auch Fans, die keine Karten hatten, kamen zu den Festen, so etwa Bettina, 49, aus Berlin mit ihrem Sohn Ricardo und dessen bestem Freund Lucas, beide 13. Die Kinder tippten auf ein 3:1 der Bayern, die Mutter sogar auf ein 5:1. Das Spiel wollten sie abends zu Hause verfolgen.

Am Vormittag feierten die katholische und die evangelische Kirche in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit Vertretern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie Fans einen ökumenischen Gottesdienst. Das Leitthema war "Und eine Sprache haben sie alle ...". Geworben wurde für ein friedliches Miteinander. Unter den Teilnehmern war laut den Kirchen auch DFB-Präsident Reinhard Grindel.

( dpa )