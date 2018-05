Sozialdemokraten kritisieren Michael Müller scharf

Berlin. Zwei Wochen vor der Wahl des Landesvorstandes bei den Berliner Sozialdemokraten wird die Kritik am Landesvorsitzenden, dem Regierenden Bürgermeister Michel Müller, immer lauter. Nachdem vor wenigen Tagen der Berliner SPD-Linke und Bildungs-Staatssekretär Mark Rackles seinen Rückzug aus dem Landesvorstand angekündigt und dies mit den Führungsstrukturen der Landespartei, die "von einem Mehltau befallen" sei, begründet hatte, meldeten sich nun gleich sieben namhafte Berliner Sozialdemokraten zu Wort.

In einem im Internet veröffentlichten "Zukunftspapier" (https://zukunft-spd-berlin.de/) nehmen die Unterzeichner, zu denen auch Björn Böhning, einst Chef in Müllers Senatskanzlei und seit einem Monat Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, kein Blatt vor den Mund. "Das Grundproblem der SPD ist, dass sie keine klare Linie mehr hat, die ihr Tun beschreibt", klagen sie den derzeitigen Kurs der Landespartei an.