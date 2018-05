Olympiastadion Guns N' Roses live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Als sich 2016 die Ur-Mitglieder Axl Rose, Slash und Duff McKagan zu Guns N' Roses wiedervereinigten und ihre erste gemeinsame Tour seit der Use Your Illusion-Konzertreise von 1993 ankündigten, waren Fans auf der ganzen Welt begeistert. Im letzten Jahr wollten drei Mollionen Fans die legendäre Rockband live erleben.

Nun kommen Guns N' Roses im Rahmen ihrer "Not In This Lifetime Tour" erneut nach Deutschland – und spielen am 3. Juni im Olympiastadion Berlin. Im Gepäck: Rockhymnen wie Paradise City, November Rain, You Could Be Mine, Civil War oder Sweet Child O' Mine.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Konzert in Berlin sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert im Olympiastadion ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert von Guns N' Roses sind ab 86,70 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Die Show beginnt gegen 17.00 Uhr.

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S5, S75) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Die Eintrittskarte zum Konzert gilt auch als BVG-Ticket. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Guns N' Roses live in Berlin, Sonntag, 3. Juni 2018, Konzertbeginn 17 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin