Roger Waters live in Berlin 2018 - Alle Infos zum Konzert

Roger Waters spielt im Rahmen seiner "Us And Them"-Tour zwei Konzerte in der Mercedes-Benz Arena Berlin

Am 1. und 2. Juni 2018 kommt Roger Waters in die Mercedes-Benz Arena in Berlin und wird mit seiner neuen Tour "Us And Them" die größten jemals gespielten Hits aus den Pink Floyd Mega-Alben wie "Dark Side Of The Moon" oder "Wish You Were Here" präsentieren.

Die Roger Waters Tournee mit den Meisterwerken von Pink Floyd trifft in Europa auf eine überragende Resonanz. Für die fünf deutschen Auftritte sind bereits mehr als 60.000 Tickets verkauft. In Berlin, wo das erste Konzert innerhalb kurzer Zeit ausverkauft war, gibt es wegen der großen Nachfrage eine Zusatzshow in der Mercedes-Benz Arena am Freitag (1. Juni).

Was erwartet die Zuschauer?

Roger Waters fokussiert sich bei seiner aktuellen Tour weitgehend auf Songs aus den vier Pink Floyd-Alben "Dark Side Of The Moon", "The Wall", "Animals" und "Wish You Were Here" sowie auf Titel seines jüngsten Albums "Is This The Life You Really Want?". "Es wird eine Mischung von Material aus meiner langen Karriere sein, zu 80% aus meinen Jahren mit Pink Floyd und zu 20% Neues", verspricht Waters.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Zusatzkonzert am Freitag (1. Juni) sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Das Konzert am Sonnabend ist restlos ausverkauft. Wer noch Tickets für die Zusatzshow in der Mercedes-Benz Arena ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert von Roger Waters sind ab 82,90 Euro im Vorverkauf erhältlich. Tickets gibt es online unter mercedes-benz-arena-berlin.de.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Roger Waters spielen?

Diese Songs spielte Roger Waters bei seinem Konzert am 16. Mai in Wien:

Breathe One of These Days Time Breathe The Great Gig in the Sky Welcome to the Machine Déjà Vu The Last Refugee Picture That Wish You Were Here The Happiest Days of Our Lives Another Brick in the Wall, Part 2 Another Brick in the Wall, Part 3 Dogs Pigs (Three Different Ones) Money Us and Them Smell the Roses Brain Damage Eclipse

Zugabe:

Mother Comfortably Numb

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus, zwischen der Marianne-von-Rantzau- und der Mildred-Harnack-Straße. Einheitspreis 8 Euro.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab 2018 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "Din A4" (21 x 29 cm) ist.

Darf ich Fotos und Videos machen?

Nein! In der Hausordnung der Mercedes-Benz Arena heißt es: "Das Mitbringen von Audio- und Videoaufzeichnungsgeräten (...) ist grundsätzlich nicht gestattet. (...) Es ist verboten, Ton- oder Bildaufnahmen zu übermitteln oder in anderer Weise über das Internet oder andere Medien (Social Media) zu verbreiten."

Roger Waters live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag (1 Juni; Zusatzkonzert) und Sonnabend (2. Juni), Einlass jeweils ab 18 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.