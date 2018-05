Gäste kommen zu einer Feier der Hochzeit des Prinzen Harry und Meghan Markle in die britischen Botschaft in Berlin.

Gesellschaft Ergriffene Stimmung in der britischen Botschaft in Berlin

Berlin. Andächtig und ergriffen haben Hunderte Menschen in der britischen Botschaft in Berlin die royale Hochzeit verfolgt. Mit britischen Fähnchen, extravaganten Hüten, Schottenrock oder auch in Uniform sahen die Besucher die Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle auf mehreren Leinwänden in der Liveübertragung. Dazu wurden britische Klassiker wie Scones, Sandwiches, Fish and Chips sowie Wurst im Blätterteigmantel gereicht. Im Hof der Botschaft stand ein als Hochzeitsauto geschmücktes Cabrio der britischen Marke Aston Martin. Besucher lobten auch den US-Reverend Michael Curry, der bei der Hochzeit eine engagierte Predigt hielt, in der er den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King zitierte und vehement die Macht der Liebe betonte.

( dpa )