Charterbootstouren im Brandenburg sind beliebt

Potsdam. Der Wasser- und Bootstourismus boomt in Brandenburg. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Insbesondere mehrtägige Charterbootstouren gewinnen an Beliebtheit, wie es von der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB) heißt. Gerade das Charterangebot nutzten in Brandenburg und Berlin jährlich gut 120 000 Bootsurlauber. Zu den 33 Millionen Euro brutto, die die Charterbranche im Jahr verzeichnen könne, kämen noch jährlich rund 19 Millionen Euro, die Chartertouristen während ihres Urlaubs im Land ausgeben würden. "Jeder fünfte Chartergast verbindet seinen Bootsurlaub mit einem landgebunden Anschlussaufenthalt", sagte ein TMB-Sprecher. Weil die Branche so floriere, plane jeder fünfte gewerbliche Hafen eine Erweiterung seiner Liegeplatzkapazitäten. Jedes vierte Charterunternehmen wolle seine Flotte aufstocken.

( dpa )