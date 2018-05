Betreiber von Kampfsportschule angeschossen

Berlin. Weil er nach Überzeugung der Richter auf einen Betreiber einer Kampfsportschule in Berlin-Charlottenburg geschossen hatte, ist ein 40-Jähriger zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Freitag des versuchten Mordes schuldig. Der Mann habe im Juni 2015 bewaffnet mit einer Selbstladepistole das Sportstudio betreten und heimtückisch einen Schuss abgefeuert. Der 44-jährige Betreiber sei am Arm verletzt worden. "Aus uns nicht bekannten Gründen hatte der Angeklagte den Entschluss gefasst, den Geschädigten zu töten", hieß es im Urteil.

Der Kampfsportlehrer saß Ermittlungen zufolge auf einem Stuhl hinter dem Empfangstresen, als ein Schuss aus einer Waffe mit aufgesetztem Schalldämpfer fiel. Das Projektil habe den Betreiber zunächst verfehlt, sei gegen den Tresen geprallt und so umgeleitet worden, dass es den Geschädigten traf. Zu einem weiteren Schuss sei es nicht gekommen, weil die Waffe geklemmt habe.

Der Angeklagte, der aus Kolumbien stammt und zuletzt in Spanien lebte, hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, er sei nicht am Tatort gewesen. Das Gericht kam allerdings zu der Überzeugung: "Durch DNA-Spuren ist belegt, dass der Angeklagte das Kampfsportstudio aufgesucht und den Schuss abgegeben hat." Mit dem Urteil folgten die Richter dem Antrag des Staatsanwalts. Die Verteidigung hatte keinen Antrag gestellt.

