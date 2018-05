VideoDays in Berlin und Köln abgesagt

Wegen schlechter Ticket-Verkäufe und unzureichender Sponsoring-Einnahmen fällt Europas größtes Youtuber-Festival in diesem Jahr aus. Veranstalter Divimove sagte am Freitagnachmittag die VideoDays am 16. und 17. Juni in der Mercedes-Benz Arena ab. Auch die geplanten Veranstaltungen in der Kölner Lanxess-Arena am 11. und 12. August fallen aus. Gekaufte Tickets werden vom Veranstalter zurückgenommen, der Ticketpreis wird erstattet.

"Leider müssen wir traurige Neuigkeiten mit Euch teilen", schrieb der Veranstalter am Freitagnachmittag auf der Internetseite der VideoDays. "Nachdem wir wirklich alle Möglichkeiten in Betracht gezogen und mit dem gesamten Team bis zuletzt unser Maximum gegeben haben, mussten wir uns dazu entscheiden, beide VideoDays-Veranstaltungen in Berlin und Köln für dieses Jahr abzusagen", hieß es weiter. In diesem Jahr sollte das Event erstmals in zwei großen Arenen stattfinden. 2017 hatten noch rund 15.000 Fans die VideoDays in Köln besucht.

Auf Europas größtem Youtube-Festival treten seit 2010 Youtube-Künstler auf. In den vergangenen Jahren waren Tausende vornehmlich junge Menschen zu den VideoDays geströmt, um ihre Idole aus den verschiedensten sozialen Medien zu treffen. Für Berlin hatten sich in diesem Jahr unter anderem "Die Lochis" und Mike Singer angekündigt.

Genaue Zahlen nennt der Veranstalter nicht

Genaue Zahlen zu Ticketverkäufen und Einnahmen durch Sponsoring nannte der Veranstalter auf Anfrage nicht. "Eine wirtschaftliche Durchführung der VideoDays war unter den aktuellen Voraussetzungen nicht möglich", sagte ein Unternehmenssprecher der Berliner Morgenpost.

Das Berliner Unternehmen Divimove hatte erst im vergangenen Jahr die Organisation der VideoDays übernommen. Das Kerngeschäft der zur RTL-Gruppe gehörenden Firma bleibe von den Absagen unberührt, so ein Sprecher. Der Online-Video-Vermarkter hat rund 900 Influencer unter Vertrag und entwickelt für seine Kunden Vertriebskonzepte auf Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram und Snapchat.

Liebe Community, es gibt traurige Neuigkeiten, die wir mit Euch teilen müssen. Alle Infos findet Ihr auf https://t.co/0AK9knc6eP. Euer VideoDays-Team pic.twitter.com/0LC3XjepHY — VideoDays (@VideoDay_s) May 18, 2018

In ersten Reaktionen äußerten manche Nutzer ihren Unmut über die kurzfristige Absage.