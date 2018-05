Energie-Trainer: "Haben keine Angst" vor Landespokal-Finale

Cottbus. Kurz vor dem Finale um den Brandenburg-Pokal zwischen dem FC Energie Cottbus und dem SV Babelsberg 03 am Pfingstmontag (1700 Uhr) im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion hat Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz Zuversicht verbreitet. "Wir haben keine Angst, am Montag da zu spielen. Wovor sollten wie Angst haben?", sagte Wollitz am Freitag in Cottbus. Den Pokalverteidiger zeichneten laut Wollitz Spritzigkeit und Souveränität aus.

In der Vergangenheit hatte es zwischen den Regionalligisten teils schwere Krawalle gegeben. Ende April 2017 hatten Cottbuser Anhänger bei einem Auswärtsspiel im Karl-Liebknecht-Stadion rechte Parolen gegrölt und den Hitlergruß gezeigt. Unlängst waren deshalb bei einer weiteren Partie keine Cottbuser Gäste-Fans in dem Potsdamer Stadion zugelassen.

In Cottbus wolle niemand, dass sich "die Schande von vor 13 Monaten" wiederhole, sagte Wollitz.

( dpa )