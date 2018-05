Wetter an Pfingsten lockt Touristen nach Brandenburg

Potsdam. Die Berliner und Brandenburger erwartet nach einigen Regenschauern ein heiteres und trockenes Pfingstwochenende. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen vor allem am Pfingstsonntag und Pfingstmontag mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen.

Die Unterkünfte sind gut ausgebucht, wie die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH mitteilte. Im Spreewald verzeichne man seit Wochen und Monaten bereits eine gute Buchungslage über Pfingsten. Auch die Kapazitäten der Landeshauptstadt Potsdam seien gut ausgelastet. In der Region Dahme-Seenland gehe kurzfristig nichts mehr. Die Vorausbuchungen über Pfingsten erfolgten hier schon meist ein Jahr im Voraus.

Am Wochenende ist der Spreewald gerade bei Fahrradfahrern sehr beliebt. Damit die Züge über Pfingsten nicht so schnell ausgelastet sind, setzt die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) von Samstag bis zum 4. November an den Wochenenden zusätzliche Züge auf der Strecke des RE2 zwischen Berlin und Cottbus ein. Die Züge fahren jeweils Sonnabend, Sonntag sowie an Feiertagen gegen 10.00 Uhr aus Berlin nach Cottbus und gegen 17.00 Uhr ab Cottbus zurück nach Berlin. Am Pfingst-Wochenende starten und enden die Züge wegen Baumaßnahmen in Berlin-Lichtenberg. Der geplante Start und Zielbahnhof ist ab dem 26. Mai Berlin Zoologischer Garten.

In den ersten drei Monaten 2018 kamen bereits 800 000 Besucher nach Brandenburg, wie das brandenburgische Wirtschaftsministerium mitteilte. Dies seien 7,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Brandenburg ist ein attraktives Reiseziel, das mit seiner Vielfalt bei den Urlaubern ankommt - bei Wanderern und Radtouristen ebenso wie bei Kulturliebhabern oder Kanuten", sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD).

( dpa )