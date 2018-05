Das Hoheitszeichen der Bundespolizei an einer Uniform.

Kriminalität Bundespolizei nimmt 47-Jährigen in Regionalbahn fest

Angermünde/Berlin. Bundespolizisten haben in der Regionalbahn zwischen Angermünde (Uckermark) und Eberswalde (Kreis Barnim) einen 47-Jährigen festgenommen. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Osnabrück (Niedersachsen) mit Haftbefehl gesucht, wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Freitag mitteilte. Hintergrund ist eine Verurteilung vom Amtsgericht Bersenbrück im vergangenen April wegen Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Demnach muss der Mann 3000 Euro Geldstrafe zahlen - oder 200 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Weil er bei der Festnahme die noch ausstehenden 2310 Euro der Strafe nicht zahlen konnte, kam er in ein Gefängnis, wo er noch 154 Tage absitzen muss.

( dpa )