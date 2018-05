Jugendliche vergewaltigt? 20-Jähriger vor Gericht

Das Landgericht in Berlin.

Berlin. Weil er eine bewusstlose Jugendliche auf einer Partymeile in Berlin-Friedrichshain vergewaltigt haben soll, steht ein 20-Jähriger vor dem Landgericht. Die 18 Jahre alte Geschädigte war den Ermittlungen zufolge durch Alkohol und Drogen außer Gefecht gesetzt. Der erste Prozesstag am Freitag endete noch vor Verlesung der Anklage. Die Richter gaben damit einem Antrag der Verteidigerin auf Überprüfung der Gerichtsbesetzung statt.

Der aus Libyen stammende Angeklagte soll die 18-Jährige im August 2017 auf dem RAW-Gelände kennengelernt haben. Nach dem Konsum von Alkohol und Drogen habe die Geschädigte das Bewusstsein verloren. Der Angeklagte soll ihre Wehrlosigkeit ausgenutzt haben.

Fünf Monate nach der mutmaßlichen Tat war der 20-Jährige festgenommen worden. DNA-Spuren sowie Bilder einer Überwachungskamera hätten auf die Spur des vorbestraften Mannes geführt, hieß es am Rande des Prozesses. In früheren Vernehmungen habe er die Vorwürfe bestritten und erklärt, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Der Prozess wird am 29. Mai fortgesetzt.

( dpa )