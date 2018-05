Tierpark und Berliner Zoo wildern Wisente in Rumänien aus

Wisent bei seinen ersten Schritten in der neuen Heimat in den Karpaten

Seit 90 Jahren gelten Wisente in der Natur als ausgestorben. Fünf Tiere aus Berlin und Mecklenburg werden nun in Rumänien ausgewildert.

Berlin. Vier in Berlin geborene Wisente sowie eines aus dem Wisentreservat Damerower Werder in Mecklenburg haben sich am Dienstag auf die Reise nach Rumänien begeben. Die kleine Herde unter Führung der 2010 im Tierpark zur Welt gekommenen Kuh "Tirunesh" werden in den Tacru-Bergen in den südlichen Karpaten ausgewildert. Das Projekt ist eine Kooperation von Tierpark, Berliner Zoo und World Wildlife Fund (WWF) Rumänien.

Nachdem sich die Wildrinder bis zum Herbst in einem eingezäunten Areal an ihre neue Heimat gewöhnt haben, sollen sie nach Öffnung der Zäune zur biologischen Vielfalt der dortigen Naturlandschaft beitragen. "Der Wisent übernimmt eine Schlüsselrolle in der Erhaltung der Ökosysteme der Südkarpaten", erklärt der Kurator und stellvertretender Zoologischer Leiter des Tierpark Berlin Christian Kern. "Als größter europäischer Pflanzenfresser ist er für die natürliche Pflege der Vegetation unersetzlich und schafft somit notwendige Lebensraumbedingungen für andere Tier- und Pflanzenarten."

Ankunft der Tiere in Rumänien

Foto: Comănescu/WWF

2018 werden aus insgesamt neun europäischen Einrichtungen 23 Wisente im Rahmen des Projekts in zwei rumänischen Naturschutzgebieten ausgewildert. Schon 2016 konnten die ersten Wisente in den Tacru-Bergen wiederangesiedelt werden, sodass dort heute rund 30 Tiere leben, die 2017 zum ersten Mal für Nachwuchs sorgten. "Für unser langfristiges Ziel, innerhalb der nächsten 25 Jahren eine Population von rund 1000 Wisenten in den Südkarpaten aufzubauen, benötigen wir solch starke Partner wie die Zoologischen Gärten Berlin", so Mariana Druga, zuständige Projekt-Managerin des WWF Rumänien.

Der Wisent wurde 1927 in der Natur durch den Menschen gänzlich ausgerottet. Nur dank etwa 70 Tieren in ausschließlich menschlicher Obhut – überwiegend in zoologischen Einrichtungen – konnte diese Tierart vor dem endgültigen Aussterben gerettet werden.

