Füchse mit Leidenschaft zum Final Four

Berlin. Der emotionale Last-Second-Sieg gegen Hannover soll bei den stark beanspruchten Berliner Handball-Füchsen Kräfte für das Final Four im EHF-Pokal freisetzen. "Wir müssen das letzte Tor mitnehmen und mit Emotionen, Herz und Leidenschaft die fehlende Energie kompensieren", sagte Manager Bob Hanning nach dem knappen 25:24-Erfolg gegen Hannover-Burgdorf, den Nationalspieler Fabian Wiede mit einem brachialen Wurf unter die Latte gesichert hatte.

Nur 48 Stunden nach dem wichtigen Erfolg, der Tabellenplatz drei festigte, treten die Füchse im Halbfinale des EHF-Pokals am Samstag gegen Frisch Auf Göppingen an. Die Schwaben hatten neun Tage Pause. Den personell stark dezimierten Füchse stecken hingegen die zehrenden Partien gegen die Rhein-Neckar Löwen und Hannover in den Knochen. "Das ist schon eine kleine Wettbewerbsverzerrung", meinte Nationaltorwart Silvio Heinevetter.