"Karneval der Kulturen" startet: Sonntagsparade andersherum

Tänzeri der Formation "Los Cometas Felices La Murga Bielefeld" beim Karneval der Kulturen in Berlin teil.

Berlin. Mit einem Fest am Kreuzberger Blücherplatz startet heute der diesjährige Berliner "Karneval der Kulturen". Zu dem Fest und der Multikulti-Parade am Sonntag werden wieder Hundertausende Besucher erwartet. Das Straßenfest geht bis zum Montag und wird in diesem Jahr etwas kleiner als früher ausfallen: Es wird nur noch drei Bühnen geben. 300 Stände bieten aber weiterhin wieder Leckerbissen und Kunstgewerbe aus aller Welt.

Auch eine andere Premiere gibt es: Der Umzug am Pfingstsonntag mit mehr als 4000 Teilnehmern in 68 Gruppen wird nicht wie bisher vom Hermannplatz über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße nach Kreuzberg ziehen - sondern genau andersherum. Damit soll der Umzug vom Straßenfest rund um die Amerika-Gedenkbibliothek entzerrt werden. Startpunkt ist an der Yorckstraße, Ecke Großbeerenstraße.

Geplant sind auch strengere Zugangskontrollen. Sobald 75 Prozent der Kapazität erreicht sind - rechnerisch sind das zwei Personen pro Quadratmeter - sollen je nach Lage einzelne Zugangsstraßen gesperrt werden.

( dpa )