Diese Köche möchten Berlins Meisterkoch werden

Sebastian Frank hat ihn schon, ebenso wie Markus Semmler, Sonja Frühsammer und Hendrik Otto: den Titel "Meisterkoch des Jahres". Am 13. Oktober ehrt das Wirtschaftsnetzwerk Berlin Partner im Rahmen einer Gala wieder die besten Köche und Restaurants der Hauptstadt. Bereits jetzt wurden die Nominierten in den fünf Kategorien "Berliner Meisterkoch", "Aufsteiger des Jahres", "Berliner Gastgeber", "Berliner Szenerestaurant" und "Berliner Kiezmeister" bekannt gegeben.

So dürfen 2018 Daniel Achilles aus dem "Reinstoff", Arne Anker aus dem "Pauly Saal", Alexander Koppe aus dem "Skykitchen", Gal Ben Moshe aus dem "Glass" und Micha Schäfer aus dem "Nobelhart & Schmutzig" auf den Titel hoffen. "Berlin ist Freiheit, Vielfalt, Kreativität, Internationalität und Experimentierfreude", so Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner. "Gleichzeitig verändert sich die Stadt pausenlos. Diesem Wandel tragen wir auch Rechnung, indem wir in diesem Jahr erstmalig den Kiezmeister auszeichnen."

Nominiert in der neuen Kategorie sind unter anderen "Barcomi's" in Kreuzberg und "Rogacki" in Charlottenburg. "Nicht bewahrheitet hat sich die Befürchtung, dass steigende Preise und Strukturwandel Berlins kulinarisch kreatives Potential beschnitten hätten", findet der Jury-Vorsitzende Stefan Elfenbein. "Im Gegenteil: Noch besser, bunter, überraschender, ideenreicher ist das, was stadtweit aktuell geschieht." Die Berliner Meisterköche werden in diesem Jahr zum 22. Mal ausgezeichnet. Die Gewinner werden am 30. August in Mampes Neuer Heimat bekannt gegeben.

