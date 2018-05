Lkw-Maut auf Bundesstraßen trifft die BSR

Berlin. Die zum 1. Juli geplante Ausweitung der Lkw-Mautpflicht wird in Berlin auch kommunale Unternehmen treffen. Allerdings in unterschiedlichem Maße. Während die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wie auch Feuerwehr- und Polizeiautos weiterhin ohne kilometerbezogene Abgaben durch die Stadt fahren dürfen, muss die Berliner Stadtreinigung (BSR) mehr Geld einplanen. "Bei uns sind rund 300 Müllfahrzeuge mautpflichtig", sagte BSR-Sprecherin Sabine Thümler.

Schon jetzt muss die Maut für die Nutzung der Stadtautobahn bezahlt werden. Ab 1. Juli kommen die Bundesstraßen hinzu – rund 169 Kilometer. Ein Ausweichen auf Seitenstraßen zur Mautvermeidung plant die BSR nicht. "Unser oberstes Ziel ist es, kraftstoffsparend, also auf dem kürzesten Weg durch die Stadt zu fahren", so Thümler. Wie hoch die Mehrbelastung ausfällt, konnte die BSR-Sprecherin noch nicht sagen.

Bei den Berliner Wasserbetrieben sind 44 Wagen betroffen

Auswirkungen auf die Müllgebühren seien aber nicht zu erwarten. "Rund 50 Prozent unserer Ausgaben sind Personalkosten", so Thümler. Daher werde der jüngste Tarifabschluss weitreichendere Folgen für die Gebührenkalkulation für 2019/2020 haben. Es bleibe für die Stadtreinigung zudem bei der Verpflichtung, die Müllgebühren nicht mehr als um 1,9 Prozent pro Jahr anzuheben.

Betroffen von der Maut-Ausweitung sind auch die Berliner Wasserbetriebe (BWB). Dort sind aktuell aber nur 44 der insgesamt 1046 Fahrzeuge mautpflichtig. Für sie müssten rund 13.000 Euro pro Jahr bezahlt werden, sagte BWB-Sprecherin Astrid Hackenesch-Rump. Zusätzlich werde mit einem "vertretbaren fünfstelligen Betrag" gerechnet. Eine Gebührenerhöhung sei in der Folge aber nicht zu befürchten.

Unklar wie viele Lkw in Berlin mautpflichtig sind

Die Lkw-Maut gibt es in Deutschland seit 2005. Mit ihr sollen Spediteure am Unterhalt des stark beanspruchten Autobahnnetzes beteiligt werden. Mautpflichtig sind Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen und mehr. Weil jedoch immer öfter Lkw-Fahrer zur Mautvermeidung auf nicht gebührenpflichtige Straßen ausweichen, hat die Bundesregierung im März 2017 beschlossen, die Mautpflicht auf Bundesstraßen auszuweiten.

Damit wächst die Länge des gebührenpflichtigen Straßennetzes in Deutschland von knapp 13.000 auf 52.000 Kilometer. Nach Aussagen der Firma Toll Collect, die für den Bund die Maut kassiert, werden nun rund 140.000 Fahrzeuge aus 30.000 Unternehmen erstmals mautpflichtig. Wie viele Lkw in Berlin betroffen sind, konnten aber weder Toll Collect noch die Verkehrsverwaltung sagen.

Zur Kontrolle der Mautzahlung werden in Kürze am Straßenrand blau-grüne Säulen mit Lesegeräten aufgestellt. Geplant sind die rund vier Meter hohen Kontrollsäulen derzeit in Mahlsdorf (an B1/5) und in Bohnsdorf (B96).

