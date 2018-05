An diesem Wochenende wird Berlin richtig voll

Am Wochenende zieht der Karneval der Kulturen durch Berlin. Doch auch andere Events ziehen Tausende Besucher an (Archiv)

Pokalfinale, Karneval und Formel E: Am Wochenende finden gleich mehrere Großveranstaltungen in Berlin statt.

Berlin. Zu den unzähligen Berlin-Reiseführern hat sich diese Woche ein weiterer gesellt. "Pokalguide" heißt die Broschüre, die Eintracht Frankfurt für seine Fans kreiert hat. Am Sonnabend (20 Uhr, live in der ARD) spielt der Verein im Finale des DFB-Pokals gegen Bayern München, 20.000 Eintracht-Fans wollen ins Stadion, Tausende weitere werden einfach so kommen, um das Spiel in der Hauptstadt zu sehen und zu feiern. Der "Pokalguide" gibt dabei Tipps, wie sich die Frankfurter die Zeit vor dem Spiel vertreiben können, wenn sie nicht die ganze Zeit auf dem Fantreff an der Gedächtniskirche rumhängen wollen.

Und tatsächlich gibt es neben den klassischen Sehenswürdigkeiten an diesem Pfingstwochenende Programm ohne Ende. Anders gesagt: Berlin wird richtig voll. "Wir rechnen mit einer Million Besuchern", sagt Tourismuschef Burkhard Kieker. Viermal so viele wie an einem gewöhnlichen Wochenende. "Die Hotels sind gut ausgelastet", sagt Kieker, der Sonnabend könne mit den drei Großveranstaltungen der "Tag der Tage" werden.

Anreise zur Formel E am besten mit der U-Bahn

Denn neben dem Pokalfinale locken außerdem der Karneval der Kulturen und die Formel E. Das Elektroauto­rennen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof beginnt bereits um 9 Uhr mit dem ersten freien Training, das zweite folgt um 11.30 Uhr, das Qualifying um 14 Uhr. Etwa 20.000 Zuschauer wollen dabei sein, wenn Ex-Formel-1-Pilot Nick Heidfeld und seine Kollegen in ihren Elektroboliden um die Wette fahren. Um 18 Uhr startet dann das Rennen, die ARD überträgt ab 17.50 Uhr.

Die Veranstalter empfehlen, mit der U-Bahn anzureisen, da die Straßen rund um das Gelände wegen der Straßensperrungen beim Karneval der Kulturen als Umfahrung genutzt werden. Dort beginnt am Sonnabend um 12 Uhr das Straßenfest und um 13.30 der Kinderkarneval. Der Kinderumzug versammelt sich auf dem Mariannenplatz und zieht zum Görlitzer Park. Bereits seit Freitag sind zahlreiche Straßen in Kreuzberg gesperrt, zum großen Umzug am Sonntag um 12.30 Uhr, zu dem Zehntausende Besucher erwartet werden, kommen weitere dazu, darunter der Mehringdamm und die Gneisenaustraße.

U1 und U3 fahren bis nach Mitternacht im Fünf-Minuten-Takt

Die Berliner Verkehrsbetriebe erweitern deshalb ihr Angebot, am Sonnabend fahren die Züge der U1 und U3 auf der Hochbahn bis 0.30 Uhr nachts im Fünf-Minuten-Takt, in der Nacht von Sonntag zu Montag bis 2 Uhr. Auf der U6 fahren die Züge an allen Festtagen bis 2 Uhr nachts mit der größtmöglichen Länge. Auch bei U7 und U8 fahren die Züge öfter.

Wie im vergangenen Jahr will die Polizei auf dem Karneval mit Streifen und weiteren Sicherheitsmaßnahmen präsent sein. Vor einem Jahr lag das besondere Augenmerk auf dem Thema Sicherheit – der islamistische Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt lag damals erst fünf Monate zurück. Ob in diesem Jahr auch Zufahrtsstraßen zum Karnevalszug und zu den Fußballfeiern besonders mit Absperrungen gesichert werden, wurde am Donnerstag noch nicht mitgeteilt.

Fans von Eintracht Frankfurt im Auge behalten

Auch die Fußballfans hat die Polizei natürlich im Blick. Sie will vor allem an den Plätzen präsent sein, an denen sich viele Fans sammeln werden, darunter Breitscheidplatz und Alexanderplatz. Szenekundige Beamte werden vor allem die Frankfurter Fans im Auge haben.

Zum einen gelten die Hessen als Verein mit besonders vielen Problemfans der Kategorien B (gewaltbereit) und C (gewaltsuchend). Zum anderen war es 2017 zu einer Massenschlägerei von rund 60 Fußball-Anhängern von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC in Moabit vor dem Bundesliga-Spiel der beiden Teams gekommen. Niemand weiß, ob hier noch Rechnungen offen sind.

