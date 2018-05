Verkehr SPD will Autokapitel im Mobilitätsgesetz

Berlin. Die SPD will im Berliner Mobilitätsgesetz entgegen bisheriger Pläne von Rot-Rot-Grün auch ein Kapitel zum Autoverkehr verankern. Das sagte Fraktionschef Raed Saleh am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet hatte. Wichtig sei, dass in einem Mobilitätsgesetz alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt würden. Die Grünen als Koalitionspartner zeigten sich wenig begeistert. Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) machte im Abgeordnetenhaus deutlich, dass sie ein Autokapitel für überflüssig hält.

Berlin will das Miteinander von Autos, Fahrrädern, Bussen und Bahnen sowie Fußgängern als erstes Bundesland gesetzlich regeln. So sollen einerseits mehr Menschen zum Umsatteln auf den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad animiert und andererseits der Verkehr für alle sicherer werden. Ein erster Teil des Gesetzes, der demnächst im Abgeordnetenhaus beschlossen werden soll, enthält vor allem Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs sowie des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

( dpa )