Amtsgericht: Strafbefehl gegen Golzes Büroleiter Krause

Potsdam. Das Potsdamer Amtsgericht hat einen Strafbefehl gegen den früheren Linken-Landtagsabgeordneten Torsten Krause wegen Betrugs mit Steuergeldern erlassen. Der Strafbefehl laute auf zehn Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung, sagte Gerichtssprecher Oliver Kramm am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zudem habe das Gericht die Einziehung von knapp 72 000 Euro angeordnet, die Krause sich durch die Angabe eines falschen Wohnsitzes im uckermärkischen Lychen vom Landtag an Fahrtkosten erschlichen haben soll. Krause kündigte gegenüber dpa Einspruch gegen den Strafbefehl an. Gleichzeitig erklärte der 36-Jährige, sein Arbeitsverhältnis als Büroleiter von Sozialministerin Diana Golze (Linke) werde beendet.

( dpa )