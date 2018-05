Abgeordnetenhaus berät über Müll, Verwahrlosung und Bienen

Berlin. Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert heute über Strategien zur Müllvermeidung. In Berlin entstehen allein in privaten Haushalten 1,35 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr, die zum Großteil verbrannt werden. Ziel ist es, die Wiederverwertung von Abfällen auszubauen und die Menge des Mülls zu reduzieren. Unter anderem sollen in der Hauptstadt ab 2019 flächendeckend Biomülltonnen zum Einsatz kommen.

Auf Antrag der AfD wird im Parlament auch über die aus Sicht der Partei zunehmende Verwahrlosung öffentlicher Räume diskutiert. Dazu zählen der Müll auf Straßen und in Parkanlagen. Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) werden am 1. Juni die Reinigung von 34 weiteren Parks, Grünflächen und Spielplätzen übernehmen - eigentlich ist das Sache der Bezirke.

Darüber hinaus fordert das Abgeordnetenhaus vom Senat Maßnahmen zum Schutz von Bienen. Die Imkerausbildung müsse verbessert und das Nahrungsangebot erweitert werden. Hintergrund ist, dass Bienen durch zunehmende Temperaturschwankungen weniger Nahrung finden und anfälliger für Krankheiten werden.

