Schwere CHL-Gruppen-Gegner für Eisbären Berlin

Kopenhagen/Berlin. Der deutsche Eishockey-Vizemeister Eisbären Berlin muss in der Gruppenphase der Champions Hockey League gegen starke Gegner antreten. Der Hauptstadtclub bekommt es in der Gruppe D mit HC Kometa Brünn aus Tschechien, dem Schweizer Vertreter EV Zug und Neman Grodno aus Weißrussland zu tun. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Kopenhagen.

"Das ist eine sehr starke Gruppe mit guten Gegnern. Brünn ist ein Top-Team, ist zuletzt zweimal tschechischer Meister geworden", teilte Sportdirektor Stéphane Richer via Twitter mit.

Die Schweizer aus Zug sind ein alter Bekannter der Eisbären. Beide Clubs trafen in der Spielzeit 2016/17 aufeinander. Die Berliner gewannen damals 4:0 und 2:1 und zogen ins Achtelfinale ein. Grodno ist der Meister aus Weißrussland, kam in der vergangenen Saison aber nicht über die Gruppenphase hinaus.

Seit der vergangen Saison spielen in der CHL nur noch 32 statt 48 Teams. Die Eisbären hatten sich als Zweiter der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) für den internationalen Wettbewerb qualifiziert.

