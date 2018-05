Berlin-Podcast: Berlin ist auf Kreta am schönsten

Foto: Reto Klar

In Berlin ist die Erdbeer-Zeit angebrochen. Plötzlich sind sie wieder da, die Verkaufsstände zum Beispiel von "Karls Erdbeerhof" im Erdbeeren-Design. Überhaupt: Es lohnt sich, solche saisonalen Sachen mitzumachen, auch die Spargelzeit, zum Beispiel. Sagt zumindest Sebastian. Emina hat so ihre ganz eigenen Erfahrungen auf Erdbeerhöfen gesammelt. Diese Woche fielen örtlich Handynetze aus. Emina musste kürzlich sogar ganz ohne Gerät auskommen und fühlte sich ganz nackt. Was die Frage aufwirft: Warum sind wir eigentlich so smartphonesüchtig?

Außerdem kommt das "Mural Festival" kommt nach Berlin. In der Rubrik "Nahverkehr" geht es um die Frage, ob die Beförderungspflicht auch greift, wenn man einen Hund dabeihat. Den will nämlich nicht jeder Fahrer dabeihaben. Rassisten behaupten angeblich sogar beim Anrufen der Taxi-Nummer, sie hätten einen Hund dabei, obwohl das gar nicht stimmt. Aus einem ganz bestimmten Grund. Aber hört selbst.

Übrigens: Eine Kneipe in Wedding wirbt doch tatsächlich mit dem Slogan "Molle und Korn und dann noch mal von vorn!!!" Und: "Molle und Korn" ist jetzt auch bei Spotify abrufbar. Darauf erst mal: Zum Wohl!

