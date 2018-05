Füchse "brauchen Kraft und Frische" für wegweisende Aufgaben

Berlin. Velimir Petkovic schläft derzeit schlecht. Der Trainer des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin ist durch die wegweisenden Aufgaben in dieser Woche gedanklich stark beansprucht: Wie wird sich sein Team nach dem Gala-Auftritt gegen Meister Rhein-Neckar Löwen gegen Hannover am Donnerstag (19.00 Uhr) und zwei Tage später im Final Four des EHF-Pokals präsentieren? Halten die Kräfte? Wie reagiere ich auf die anhaltenden Personalsorgen? "Wir brauchen Kraft und Frische. Wir dürfen die nächsten drei Spiele nicht verlieren, wenn wir etwas Großes erreichen wollen", fasste der Coach die Anforderungen für die kommenden Tage zusammen.

Der Tabellen-Dritte darf sich angesichts der engen Tabellenkonstellation für einen sicheren Startplatz im EHF-Pokal keine Blöße geben. Doch auch die Champions League ist bei nur einem Minus-Punkt Rückstand auf den Zweiten Flensburg noch möglich. "Es wäre großartig, wenn wir die Spielzeit auf einem Champions-League-Platz und mit einem Sieg im Europapokal beenden würden", sagte der 61-Jährige. An ein Nichtgelingen "verschwende ich keinen Gedanken", meinte Petkovic.

Kreisläufer Erik Schmidt, der gegen seinen Ex-Club Hannover gerne sein Comeback nach seinem Haarriss im Außenknöchel geben möchte, denkt nicht an die Königsklasse oder an die rechnerisch mögliche Meisterschaft. "Wir müssen realistisch bleiben. Wir haben das mit Abstand schwerste Restprogramm. Wir müssen auf einen Ausrutscher hoffen", gab Schmidt zu bedenken. Der sei angesichts der Stärke der Flensburger oder Löwen aber unwahrscheinlich.

( dpa )