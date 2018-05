Transporter wechselt Spur - Rollerfahrerin stürzt

Berlin. Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Statt anzuhalten, setzte ein beteiligter Transporter seine Fahrt fort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wollte die 38-Jährige am Dienstagabend auf der Alexanderstraße den Transporter überholen.

Als sie neben dem Auto fuhr, habe dieses die Spur gewechselt. Beim Ausweichen stürzte sie und verletzte sich am Rücken sowie am Unterkörper. Ob der unbekannte Transporterfahrer den Sturz der Frau nicht bemerkt hatte oder absichtlich weiterfuhr, soll nun ermittelt werden.

( dpa )