Der "Ride of Silence" 2016 am Brandenburger Tor

Beim "Ride of Silence" in Berlin wollen viele mit dem Rad durch die Stadt fahren. Es dürfte zu erheblichen Behinderungen kommen.

"Ride of Silence" Demo für getötete Radfahrer fährt am Mittwoch durch Berlin

Berlin. Fahrrad-Aktivisten wollen am Mittwochabend beim "Ride of Silence" der im Berliner Straßenverkehr getöteten Radfahrer gedenken und durch Mitte, Kreuzberg, Schöneberg und Friedrichshain fahren. Hunderte Teilnehmer werden bei der Demonstration erwartet. Durch die Aktion kann es zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Der "Ride of Silence" findet laut Veranstalterangaben weltweit in mehr als 350 Städten statt.

Start der Fahrrad-Demonstration ist um 19 Uhr auf der West-Seite des Brandenburger Tors. Von dort geht es auf einem 26 Kilometer langen Rundkurs bis zum Roten Rathaus, das gegen 22 Uhr erreicht werden soll.

Auf der Route passieren die Teilnehmer einige der sogenannten Geisterräder - weiße Fahrräder, die der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Berlin in Gedenken an getötete Radfahrer am Unfallort aufstellt.

Die Teilnehmer der Demonstration sind dazu aufgerufen, bei der Fahrt weiße Kleidung zu tragen. In einem Demonstrationsaufruf des ADFC heißt es: "Die Teilnehmenden fahren schweigend. Bitte respektiert den traurigen Anlass: Soundsysteme, Alkohol oder Partystimmung sind während der Demonstration nicht angebracht."

Der Routenverlauf im Detail:

Brandenburger Tor

Potsdamer Platz

Hallesches Tor

Mehringdamm

Südstern

Hermannplatz

Silbersteinstraße

Alt-Tempelhof

Platz der Luftbrücke

Dudenstraße

Kaiser-Wilhelm-Platz (Kundgebung und Schweigeminute)

Schöneberger Ufer

Tempelhofer Ufer

Lindenstraße

Lindenstraße Oranienstraße

Moritzplatz

Heinrich-Heine-Straße

Bethaniendamm

Holzmarktstraße

Spandauer Straße

Rotes Rathaus











