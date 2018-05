ALBA Berlin verliert in Oldenburg und muss nachsitzen

Berlin. ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale verpasst. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner vor 6000 Zuschauern nach einer ganz schwachen zweiten Halbzeit bei den EWE Baskets Oldenburg mit 85:97 (53:48).

Damit steht es in der Best-of-five-Serie 2:2. Die Entscheidung fällt nun am Donnerstag (19.00 Uhr) im letzten Spiel der Serie in Berlin. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 14 und Akeem Vargas mit 11 Punkten.