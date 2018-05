Rückenprobleme der Berliner verursachen Millionenschaden

Berlin. In Berlin leiden mehr als 1,2 Millionen Erwerbstätige unter Rückenschmerzen. Fast 70 Prozent aller Arbeitnehmer haben mindestens einmal im Jahr diese Schmerzen, etwa jeder zehnte berufstätige Berliner leidet sogar chronisch, das heißt drei Monate oder länger, darunter. Konkret betrifft das rund 174.000 Menschen in unserer Stadt. Das geht aus dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde.

Hochgerechnet auf alle 1,7 Millionen Erwerbstätigen in der Stadt kamen 2017 mehr als 1,5 Millionen Krankheitstage wegen Rückenleiden zusammen. Je 100 Versicherte fallen aus diesem Grund in Berlin 89,9 Fehltage und damit zehn Prozent sämtlicher Fehltage an, im Bundesdurchschnitt sind es nur 86,7 Tage. Der volkswirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, beträgt allein in Berlin hochgerechnet 150 Millionen Euro pro Jahr. Laut dem Gesundheitsreport sind Rückenschmerzen nach Infektionen der Atemwege in Berlin die zweithäufigste Diagnose bei Krankschreibungen. Dabei sind die Krankschreibungen nur die Spitze des Eisberges. Etwa 80 Prozent der Betroffenen gehen trotz Rückenschmerzen zur Arbeit, wie eine weitere Befragung der DAK von Arbeitnehmern ergab.

Gesundheitspolitik: Ziel nicht erreicht

Für die große Untersuchung der Krankenkasse wurden anonymisierte Daten zur Arbeitsunfähigkeit von rund 105.000 erwerbstätigen Versicherten in Berlin ausgewertet, Experten aus Unternehmen befragt und eine bundesweite repräsentative Umfrage bei mehr als 5200 Erwerbstätigen durchgeführt. Erstmals wurden auch Krankenhausdaten hinzugezogen.

Das Ergebnis erstaunt selbst Experten, schließlich werden zahlreiche Gesundheitskurse und andere Präventionsmöglichkeiten angeboten. "Das gesundheitspolitische Ziel, das Pro­blem Rücken in den Griff zu bekommen, wurde nach den Ergebnissen unserer Studie nicht erreicht. Sie sollte deshalb zum Anlass genommen werden, die Angebote in den Bereichen Prävention und Versorgung auf den Prüfstand zu stellen", so Volker Röttsches, Leiter der DAK-Landesvertretung Berlin.

Röttsches wies auf ein weiteres Ergebnis des Reports hin: Immer mehr Berliner gehen mit Rückenschmerzen direkt in ein Krankenhaus und nicht in die Praxis eines niedergelassenen Facharztes. Im Jahr 2016 wurden daraufhin mehr als 5300 Patienten stationär in einem Krankenhaus behandelt, ein Anstieg um fast 80 Prozent in den vergangenen neun Jahren. Die Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor.

Kampf gegen Rückenschmerzen

Die meisten Rückenschmerzpatienten werden aber nicht von einem niedergelassenen Arzt ins Krankenhaus eingewiesen, sondern suchen selbst die Notaufnahme der Klinik auf. 57 Prozent der Betroffenen werden als Notfall aufgenommen, bundesweit waren es nur 46 Prozent. Das Phänomen, dass Patienten die Notaufnahme einer Facharztpraxis vorziehen, beschränkt sich aber nicht nur auf Rückenleiden, sondern ist allgemein zu beobachten und sorgt für die Überlastung der Rettungsstellen.

DAK-Landeschef Röttsches forderte deshalb die für die ambulante medizinische Versorgung zuständige Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) auf, schnell weitere Notfallpraxen einzurichten. Diese sogenannten Portalpraxen betreibt die KV in direkter Nachbarschaft zu den Rettungsstellen der Kliniken, um diese zu entlasten. Auch medizinische Versorgungszentren, teilstationäre Versorgungsangebote und ein verbesserter Terminservice bei den niedergelassenen Ärzten könnten dazu beitragen, das Problem zu lösen, so Röttsches.

Sowohl Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber sind nach Ansicht der DAK aufgerufen, Rückenschmerzen den Kampf anzusagen. Beschäftigte können sich mehr bewegen – nicht nur in der Freizeit. Firmen können Arbeitsplätze und Arbeitsatmosphäre rückenfreundlicher gestalten. Christian Woiciechowsky, Chefarzt an der Klinik für Rückenmedizin am Vivantes Humboldt-Klinikum, betonte bei der Präsentation des Reports, dass Stress ein wesentlicher Auslöser für Rückenschmerz ist. Insgesamt ist laut DAK der Krankenstand in Berlin 2017 im Jahresvergleich gestiegen. Im täglichen Durchschnitt waren 4,3 Prozent aller Arbeitnehmer krankgeschrieben, jeweils 0,2 Prozent mehr als im Bund und als 2016.

