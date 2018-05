Der harte Alltag bei der Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehrleute kümmern sich oft um Verletzte und Kranke, Brände machen nur einen kleinen Teil aus. Der Feuerwehralltag in Bildern.

Berlin. Keiner sagt ein Wort, während sich der Wagen mit Blaulicht und Martinshorn durch die Straßen schlängelt. Stumm schauen die Männer aus den Fenstern. „Hilfloser Mann in Kreuzberg“ tönt die Ansage durch das Funkgerät, „medizinischer Notfall“. Das heißt: Tür aufbrechen, damit die Sanitäter den Mann ins Krankenhaus bringen können. Es ist einer von durchschnittlich 63 Einsätzen, die die Feuerwehrleute der Wache Urban in Kreuzberg täglich leisten. Dazu gehören akute Kopfschmerzen in Neukölln, ein Kind mit Fieber in Schöneberg, ein Blechschaden bei einem Unfall in Mitte. Feuer, sagt Brandoberinspektor Raik Meyenberg, gebe es zum Glück nur selten. Brände machen lediglich drei Prozent der Einsätze aus. Viel häufiger, etwa in 80 Prozent aller Fälle, kümmern sich die Feuerwehrleute um Verletzte und Kranke.

Mit mehr als 3200 Stellen im Einsatzdienst ist die Berliner Berufsfeuerwehr zwar die größte Deutschlands – doch sie ist lange nicht groß genug, meint Meyenberg. Berlin sei gewachsen, die Feuerwehr aber nicht. 2005 musste sie 340.876 Einsätze fahren, 2016 waren es schon 531.504. Vermehrt wählten auch Anrufer die 112, die nicht zwingend einen Rettungswagen bräuchten – für eingerissene Fingernägel, Schnupfen oder Schlaflosigkeit. Doch es gibt auch viele notwendige Einsätze wie diesen: Der hilflose Mann aus Kreuzberg muss ins Krankenhaus, seine Arme und Beine sind dünn wie Streichhölzer. „Der ist eigentlich ein Pflegefall“, sagt ein Sanitäter. „Im Heim wäre er besser aufgehoben.“ Man sehe viel Elend, sagt Meyenberg, arbeite zu viel und zu lang. Die Pieper der Rettungsleute geben ständig Alarm, auch während ihrer Bereitschaft kämen sie kaum zur Ruhe. Durchschnittlich 48 Tage sind die Beamten der Feuerwehr im Jahr krank. Fast zehn Wochen Krankmeldung im Jahr ist eine extrem hohe Zahl. So wird es schwieriger, die Löschfahrzeuge zu besetzen. Allein bis März dieses Jahres musste in 1386 Schichten ein Fahrzeug außer Dienst genommen oder mit weniger als sechs Personen besetzt werden.

Einen Monat lang hatten Feuerwehrleute unter dem Motto „Berlin brennt“ eine Mahnwache mit einer brennenden Feuertonne vor dem Roten Rathaus abgehalten. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte daraufhin Verbesserungen angekündigt. Die 48-Stunden-Arbeitswoche solle auf 44 Stunden verkürzt, Doppelschichten abgeschafft und Überstunden ausgezahlt werden. Die Versprechungen freuen einige Feuerwehrleute. Andere glauben, sie seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Ein Sanitäter bereitet eine Vakuummatratze zum Transport einer Verletzten vor

Feuerwehrmann Daniel Wendt sucht nach einer ausgelösten Brandmeldeanlage

Ein Feuerwehrmann streut eine Ölspur nach einem Verkehrsunfall ab

Gemeinsame Pause im Innenhof der Feuerwache Urban

Rettungssanitäter Jelles Görkel (l.) und Staffelführer Raik Meyenberg im Einsatz

Essen für die Tagesschicht: Kochen in der Küche der Wache Urban

Immer auf der Straße: Ein Einsatzleitwagen fährt zu einem Brand in Mahlsdorf

Nächtlicher Einsatz: Ein Dachstuhlbrand in Mahlsdorf muss gelöscht werden

