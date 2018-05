Senatsbeschluss: Berlins Beamte bekommen höhere Bezüge

Berlin. Die Bezüge der Berliner Landesbeamten und Pensionäre werden sukzessive bis 2021 auf das Durchschnittsniveau aller Bundesländer erhöht. Der rot-rot-grüne Senat hat am Mittwoch auf Vorschlag von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) beschlossen, den Abstand von derzeit noch 4,4 Prozent in vier Schritten abzubauen. Mit den nun festgelegten finanziellen Anpassungen soll sich der Abstand zum Durchschnitt der Länder ab Juni auf rund 3,2 Prozent reduzieren, ab April 2019 auf 2,1 Prozent und ab Februar 2020 auf rund 1 Prozent. Mit dem letzten Anpassungsschritt zum 1. Januar 2021 zieht Berlin dann völlig gleich.

Das Land will sich an den durchschnittlichen Besoldungserhöhungen der übrigen Länder orientieren – und zudem 1,1 Prozentpunkte drauflegen, wie Finanzsenator Kollatz-Ahnen ankündigte. Eine 1-prozentige Erhöhung pro Jahr kostet Berlin – vom 1. Januar gerechnet – rund 45 Millionen Euro. Die zuvor lange zwischen den Koalitionären von SPD, Linke und Grüne diskutierte Entscheidung zur Angleichung der Besoldung betrifft laut Finanzverwaltung 113. 800 aktive Beamte und Pensionäre. In der Hauptverwaltung arbeiten derzeit etwa 50.800 Beamte, in den Bezirksverwaltungen Berlins rund 5800.