Mehr Angriffe auf Schwule, Lesben und Transmenschen

Berlin. Es kann ein Schimpfwort sein, ein Schubser oder auch ein Faustschlag - besonders schwule Männer erleben oft Übergriffe. 324 Angriffe und Beleidigungen gegen Schwule, aber auch gegen lesbische Frauen und Transsexuelle in Berlin wurden im vergangenen Jahr beim Anti-Gewalt-Projekt Maneo gemeldet. Diese Zahl liegt etwas über der von 2016.

Erst Anfang Mai hatte es an der Sonnenallee in Neukölln einen besonders verabscheuungswürdigen Angriff auf eine Transfrau gegeben. Der mutmaßliche Täter schlug an einer Bushaltestelle auf die 53-Jährige ein und trat ihr dann gegen den Kehlkopf.