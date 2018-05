Berliner Zoo eröffnet modernisierte Greifvogel-Anlage

Berlin. Geier, Adler und Eulen vor felsiger Kulisse: 15 Vogelarten im Berliner Zoo haben ein neues Zuhause bekommen. Die Greifvogel-Anlage wurde für rund 3,65 Millionen Euro umgebaut, wie die Einrichtung am Dienstag zur Eröffnung der neuen "Adlerschlucht" mitteilte. Demnach gibt es nun noch 25 Volieren statt wie bisher 65.

Die 37 Vögel auf der Anlage hätten nun nicht nur deutlich mehr Platz, das Gelände sei auch an den natürlichen Lebensraum der Tiere angepasst worden, erklärte Zoodirektor Andreas Knieriem. In manchen Volieren leben Vögel gemeinsam, die aus derselben Region stammen. Zwei von Netzen umschlossene Areale sind begehbar, so dass Besucher etwa Palmgeiern und Schnee-Eulen näherkommen können als bisher.