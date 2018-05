Beginn des Fastenmonats Ramadan

Berlin. Für gläubige Muslime beginnt diese Woche der Ramadan - auch in Berlin laufen die Vorbereitungen für den Fastenmonat. Nach Angaben eines Sprechers des Maschari Centers in Kreuzberg ist für Muslime der Omar-Ibn-Al-Khattab Moschee der erste Tag des Fastens an diesem Mittwoch (16. Mai). Anhänger der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft der Khadija Moschee feiern am Donnerstag (17. Mai) das erste Fastenbrechen.

Mit Empfehlungen an den Schulen stellt sich auch die Senatsbildungsverwaltung auf den Fastenmonat ein. In Gesprächen mit Eltern muslimischer Kinder soll erreicht werden, dass die Gesundheit insbesondere von jungen Schülern nicht gefährdet wird. Im Ramadan verzichten Muslime vier Wochen lang tagsüber auf Rauchen, Essen oder Trinken. Erst nach Sonnenuntergang wird das tägliche Fasten gebrochen.

( dpa )