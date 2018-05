Nach ersten Erkenntnissen waren im U-Bahnhof Grenzallee Akkus auf einem Bauzug der BVG in Brand geraten.

Brände Feuer in Berliner U-Bahnstation

Berlin. In Berlin-Neukölln hat ein Bauzug der Berliner Verkehrbetriebe (BVG) gebrannt. Teile des Fahrzeuges fingen am frühen Dienstagmorgen im Bahnhof Grenzallee Feuer. Nach Angaben eines Feuerwehreinsatzleiters vor Ort hatten sich Akkus auf dem Zug entzündet. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. "Allerdings ist es bei Bränden in U-Bahnhöfen immer schwierig mit der Verrauchung", sagte ein Feuerwehrsprecher. Gegen 06.00 Uhr zogen die Einsatzkräfte dann wieder ab. Zwischenzeitlich war die U-Bahn-Linie U7 zwischen Hermannplatz und Britz, sowie ein Teil der Buschkrugallee gesperrt. Verletzt wurde niemand.

( dpa )