Gut für das Klima: Die Berliner verbrauchen weniger Energie

Berliner leben vergleichsweise klimaschonend. Im Durchschnitt zeichnete 2015 jeder Hauptstädter für den Ausstoß von 4,7 Tonnen Kohlendioxid verantwortlich. Das sind fast 40 Prozent weniger als 1990, als noch Braunkohle und wenig effiziente Fabriken die Situation prägten. Die Berliner verursachen auch nurmehr knapp halb so viele Klimagase wie die Deutschen insgesamt, was mit weniger Industrie, niedrigerer Autodichte und dem im Vergleich zum Einfamilienhaus energiesparenderen Leben in Wohnblocks zusammenhängt.

Die neueste Energie- und Kohlen­dioxidbilanz des Statistischen Landesamtes, die am Montag veröffentlicht wurde, weist auch einen Rückgang des Energieverbrauches um zwei Prozent gegenüber 2014 nach, obwohl die Stadt gewachsen ist. In Deutschland insgesamt wurde hingegen mehr Energie verbraucht als im Jahr davor. Der CO 2 -Ausstoß Berlins sank im Jahresvergleich um 3,2 Prozent. Berlins Wirtschaft koppelt sich demnach immer mehr ab von der Logik, wonach höhere Leistung mehr Energieeinsatz bedeutet. Um 1000 Euro Wirtschaftsleistung zu erbringen, ist heute nur noch knapp die Hälfte der Energie nötig wie noch im Jahr 2000. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bewertete den Trend positiv: "Diesen Weg wollen wir weiter fortsetzen." Das Wirtschaftswachstum müsse vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden. "Unser Ziel ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmebereich weiter deutlich zu erhöhen und so die im Energiewendegesetz gesetzten Klimaziele zu erreichen", sagte Pop.

Umstellung der Kraftwerke auf Gas ist der wichtigste Punkt

Wesentlicher Treiber für den Rückgang des CO 2 -Ausstoßes ist der seit Jahren verfolgte Umstieg von Stein- und Braunkohle auf Gas und Strom, wobei mit Letzterem die Importe gemeint sind, die man von außerhalb in die Stadt holt. Die großen Vattenfall-Kraftwerke sollen bis spätestens 2030 alle von Braunkohle auf Gas umgestellt sein. Allein mit der Abschaltung des Blocks in Klingenberg an der Rummelsburger Bucht 2017 spart Berlin 600.000 Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Auch mit der Steinkohle soll bald Schluss sein. Im Kraftwerk Reuter will der Energiekonzern, der in Berlin die Stromerzeugung annähernd monopolisiert hat, zur Heizperiode 2019/2020 einen Steinkohlemeiler abschalten, die zwei weiteren sollen bis zum Jahr 2030 folgen. Stattdessen baut Vattenfall in Ruhleben einen riesigen Tauchsieder, der aus Strom heißes Wasser für die Fernwärme macht.

Ein genauer Blick in die Energie­bilanz macht aber auch deutlich, wo es noch hapert. 2015 jedenfalls spielten die erneuerbaren Energien für die Gesamtversorgung der Stadt nur eine kleine Nebenrolle. Wind, Sonne und Biomasse lieferten nur vier Prozent der Energie. Die Zahlen der aktuellen Energie­bilanz belegen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen in der Regierungszeit von Rot-Schwarz seit 2012 faktisch stagnierte.

Auch als Reaktion auf diese Verzögerung der ehrgeizigen Ausbaupläne haben die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm erheblich verschärft. Zudem wurden die verschiedenen vorgesehenen Maßnahmen auch mit einem Budget versehen. So stehen bis zum Jahr 2021 nun 94 Millionen Euro allein aus Landesmitteln bereit. Mehr als die Hälfte des Geldes soll in die energetische Sanierung von Gebäuden fließen. Jedes Dach von öffentlichen Gebäuden soll bis Ende dieses Jahres auf Tauglichkeit für eine Solaranlage geprüft sein. Nur so lasse sich das Ziel erreichen, als Stadt bis 2050 komplett klimaneu­tral zu sein, ist der SPD-Energieexperte Daniel Buchholz überzeugt. Der Sozialdemokrat sieht den Energiesektor auf "der richtigen Spur", denn die großen Kraftwerke sind für mehr als 40 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich.

Verkehrssektor macht den Klimaschützern Sorgen

Dennoch müsse vor allem im Verkehrssektor noch erheblich mehr passieren. Der Verkehr sorgt für fast ein Drittel der Treibhausgase in Berlin. "Wenn alle neuen Berliner mit zwei Autos in die Stadt ziehen, haben wir schlichtweg ein Problem", sagte der Abgeordnete.

Auch der energiepolitische Sprecher der Grünen, Stefan Taschner, sieht in der Bilanz noch viel Luft nach oben. "Bei der Fotovoltaik kommen wir jetzt in die Pötte", sagte der Grünen-Politiker. Auch das Stadtwerk, von Rot-Rot-Grün mit erheblichen Finanzmitteln ausgestattet, mache jetzt mehr, was sich in späteren Energiebilanzen ablesen lassen werde. Michael Geißler, Chef der halb staatlichen Berliner Energieagentur, die ihr Geld neben der Beratung auch mit dem Bau und Betrieb von Blockheizkraftwerken und Solaranlagen verdient, sieht das größte Einsparpotenzial in den unsanierten Altbauten. Darin "schlummern sehr große Potenziale", so der Experte. "Daher brauchen wir wirkungsvollere Instrumente, damit Gebäudeeigentümer mehr als bisher in moderne Gebäudetechnik und erneuerbare Energien investieren und auch die Mieter wirtschaftliche Vorteile haben", sagte Geißler. Er wirbt für individuelle Sanierungsfahrpläne für jedes Gebäude, wie es sie in anderen Bundesländern gebe, und hält es auch für einen guten Weg, Investitionen in Energiesparmaßnahmen steuerlich absetzbar zu machen.

